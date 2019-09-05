Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала» следующим летом.

Об этом сообщает Sport.es. По информации издания, испанский клуб намерен предпринять активные попытки подписать французского форварда по окончании нынешнего сегодня. Отмечается, что руководство «Реала» уже связывалось с парижанами и самим Мбаппе, чтобы обсудить возможность трансфера.

Утверждается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан лично убедил 20-летнего нападающего стать игроком «Реала».

В нынешнем сезоне Мбаппе успел принять участие в четырех матчах «ПСЖ», отметиться двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с французским клубом рассчитан до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 200 миллионов евро.