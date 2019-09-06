Петербургский СКА продолжает выездную серию на старте регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня, 6 сентября, армейцы в гостях сыграют с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра будет проходить на арене «Уралец» и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент в активе команды Алексея Кудашова две победы. В первом матче СКА уверенно обыграл «Металлург» в Магнитогорске, игра завершилась со счётом 3:1. Во втором поединке армейцы встречались с челябинским «Трактором» и выиграли в овертайме — 4:3.

«Автомобилист» также начал сезон с двух побед подряд. На старте чемпионата екатеринбургская команда на своем льду обыграла череповецкую «Северсталь» со счётом 3:2 в овертайме, затем оказалась сильнее «Витязя». Игра завершилась с таким же счетом, но уже в основное время.