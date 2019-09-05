В Хельсинки на «Хартвалл-Арене» завершился хоккейный матч между «Йокеритом» и казанским «Ак Барсом». Игра проходила в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась победой гостей с крупным счётом 5:2.

Игрокам «Ак Барса» удалось повести с преимуществом в две шайбы уже в первом периоде. НА 16-й минуте отличился нападающий Станислав Галиев, на 17-й — Эмиль Галимов. После перерыва гости довели счёт до разгромного благодаря точному броску Патриса Кормье.

К 24-й минуте «Йокериту» удалось отыграть одну шайбу, голом отметился нападающий Антти Пильстрем, его ассистентом стал Петри Контиола. Но спустя девять минут форвард «Ак Барса» Кирилл Петров вновь увеличил отрыв до трех шайб.

В заключительном игровом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей отличился Джастин Азеведу, у хозяев — Теэму Эронен.