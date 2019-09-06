Сборная России по баскетболу встретится с командой Польши в рамках группового этапа чемпионата мира среди мужских команд. Турнир проходит в Китае, соперники представляют группу I. Игра будет проходить сегодня, 6 сентября, и начнётся в 11:00 по московскому времени.

Подопечные Сергея Базаревича обеспечили себе выход во второй групповой этап после того, как одержали две победы подряд — над командами Нигерии и Южной Кореи. В третьем матче россияне встречались со сборной Аргентины и потерпели поражение. Следующим соперником россиян после Польше станет Венесуэла.

Польша подошла к сегодняшнему матчу с тремя победами в активе — над Венесуэлой, Китаем и Кот-д’Ивуаром. В следующем матче полякам предстоит встретиться с аргентинцами.