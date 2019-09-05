Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что все представители команды были согласны с решением понизить пилота Пьера Гасли до «Торо Россо». Его место в основной команде занял Александер Албон.

Хорнер отметил, что рекомендация шла от Дитриха Матешица, но ситуация обсуждалась внутри коллектива. «Также в этом принимал участие Эдриан Ньюи и не было никого, кто бы не согласился с таким решением», — сказал Хорнер, слова которого приводит Crash.

По мнению специалиста, смена пилотов придала импульс всей команде.

Напомним, во время летней паузы в Формуле-1 Гасли был переведен в «Торо Россо» и стал новым напарником российского пилота Даниила Квята. Албон, повышенный до «Ред Булла», теперь выступает в паре с Максом Ферстаппеном.

Ранее Квят критически отозвался о дебюте Албона за главную команду.