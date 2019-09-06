Представители танцев на льду вступят в борьбу за медали третьего этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Риге. Сегодня, 6 сентября, спортсмены покажут ритмический танец.

Соревнования начнутся в 13:30 по московскому времени. За российскую команду выступят два танцевальных дуэта — Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.

По результатам жеребьевки Худайбердиева и Филатов попали в первую разминку, им предстоит выступать под вторым стартовым номером. Тютюнина и Шустицкий закроют третью группу участников, они выйдут на лед четырнадцатыми. Всего выступят 19 дуэтов.

Произвольный танец спортсмены покажут завтра, 7 сентября.