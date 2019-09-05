Американская фигуристка Грейси Голд начала разучивать тройной аксель. Её тренер Венсан Рестенкур на своей странице в «инстаграме» опубликовал видео с тренировки.

Тренер показал, как Голд пробует исполнить прыжок с помощью специальной страховочной лонжи.

Напомним, тройной аксель является одним из самых сложных элементов в фигурном катании. Лишь считанное число спортсменок во всем мире владеет этим элементов. В число тех, кто успешно исполняет тройной аксель на соревнованиях, входит россиянка Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира. Раньше ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная прыгала аксель в три с половиной оборота на тренировках, но так и не начала включать его в программы.

Сейчас в группе Тутберидзе акселем владеет Софья Акатьева, которая еще не выступает даже в юниорах. Спортсменке всего 12 лет, в нынешнем сезоне она выиграла первенство Москвы, исполнив два тройных акселя в произвольной программе.