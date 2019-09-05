Американская теннисистка Серена Уильямс и украинка Элина Свитолина поспорят за выход в финал Открытого чемпионата США. Полуфинальный матч с их участием пройдет сегодня, 6 сентября, и начнется не раньше 2:00 по московскому времени.

В четвертьфинале US Open Уильямс в двух сетах обыграла китаянку Ван Цян — 6:0, 6:1. Матч продлился всего 44 минуты. Свитолина в предыдущем раунде одержала победу над британкой Йоханной Контой (6:4, 6:4).

Перед игрой Уильямс назвала Свитолину бойцом. Серена считает, что ее соперница достаёт много мячей и не так часто ошибается, являясь одной из тех теннисисток, которые всё делают отлично.

В 1/8 финала Уильямс обыграла хорватку Петру Мартич, а Свитолина одолела американку Мэдисон Киз.