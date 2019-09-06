Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич встретится с представительницей Канады Бьянкой Андрееску в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Встреча будет проходить сегодня, 6 сентября, и начнется после 3:00 по московскому времени.

На стадии четвертьфинала Бенчич выбила из борьбы Донну Векич из Хорватии. До этого швейцарке удалось обыграть Мэйди Минеллу из Люксембурга, француженку Ализе Корне, эстонку Анетт Контавейт и японку Наоми Осаку, которая является действующей чемпионкой US Open.

Андрееску в первом круге расправилась с американкой Кэти Волынец, затем поочередно выбила с турнира представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс, датчанку Каролину Возняцки, американку Тейлор Таусенд и бельгийку Элисе Мертенс.