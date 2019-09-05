Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию «Человек года — 2019» по версии журнала GQ в категории «спорт». Конкуренцию ему составят хоккеист Александр Овечкин, конькобежец Павел Кулижников, прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

Главным достижением Нурмагомедова за прошедший год стала победа над ирландцем Конором Макгрегором в титульном поединке. Бой прошел в прошлом октябре в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Овечкин сыграл в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею и стал обладателем бронзовой награды. Команда не смогла дойти до решающей стадии, уступив Финляндии в полуфинале.

Карен Хачанов впервые в карьере поднялся в первую десятку мирового рейтинга. Прошлой осенью он выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже.

Кулижников стал обладателем золотой медали чемпионата мира-2019 в спринтерском многоборье.

Климов в прошлом ноябре одержал сенсационную победу на этапе Кубка мира, до него российским спортсменам это не удавалось ни разу в истории.