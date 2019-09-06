Американский боец смешанного стиля Дастин Порье сообщил, что смог успешно согнать вес для титульного поединка против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я в весе», — написал Порье в своем официальном «Твиттере», добавив хэштег, который можно перевести на русский язык как #чемпионскийтемп.

Официальная церемония взвешивания бойцов накануне поединка должна была начаться сегодня, 6 сентября, около 8 утра по московскому времени.

Ранее, 5 сентября, Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов во время медиадня. Мероприятие прошло без эксцессов, спортсмены отнеслись друг к другу уважительно.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет завтра, 7 сентября, в Абу-Даби, ОАЭ. Бой Хабиб — Порье станет главным поединком вечера на турнире UFC 242.