Хабиб согнал вес и успешно прошел взвешивание перед боем с Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов успешно прошел церемонию взвешивания накануне боя за защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье.

На официальной церемонии Хабиб Нурмагомедов показал результат в 155 фунтов или 70,3 килограмма и уложился в рамки легкой весовой категории.

The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official 🦅 #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p

— ESPN MMA (@espnmma) September 6, 2019