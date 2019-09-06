Хабиб согнал вес и успешно прошел взвешивание перед боем с Порье

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов успешно прошел церемонию взвешивания накануне боя за защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье.
На официальной церемонии Хабиб Нурмагомедов показал результат в 155 фунтов или 70,3 килограмма и уложился в рамки легкой весовой категории.
The Eagle @TeamKhabib lands at 155 pounds to make it official 🦅 #UFC242 pic.twitter.com/U9OdCBVQ9p
— ESPN MMA (@espnmma) September 6, 2019
Накануне церемонии взвешивания сообщалось, что Хабибу Нурмагомедову нужно будет согнать 6 килограммов для того, чтобы уместиться в рамки его категории. Мероприятие показало, что спортсмену это успешно удалось. Ранее Nevasport писал о специальном режиме питания и рационе Нурмагомедова накануне боя.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет завтра, 7 сентября, в Абу-Даби, ОАЭ. Бой Хабиб — Порье станет главным поединком вечера на турнире UFC 242.
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