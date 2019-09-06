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  • 09:00,  6 сентября 2019
Бокс/MMA
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Хабиб согнал вес и успешно прошел взвешивание перед боем с Порье

хабиб
Хабиб Нурмагомедов. Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов успешно прошел церемонию взвешивания накануне боя за защиту титула чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье.

На официальной церемонии Хабиб Нурмагомедов показал результат в 155 фунтов или 70,3 килограмма и уложился в рамки легкой весовой категории.

Накануне церемонии взвешивания сообщалось, что Хабибу Нурмагомедову нужно будет согнать 6 килограммов для того, чтобы уместиться в рамки его категории. Мероприятие показало, что спортсмену это успешно удалось. Ранее Nevasport писал о специальном режиме питания и рационе Нурмагомедова накануне боя.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье пройдет завтра, 7 сентября, в Абу-Даби, ОАЭ. Бой Хабиб — Порье станет главным поединком вечера на турнире UFC 242.

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