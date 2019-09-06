На Открытом чемпионате США по теннису в женском одиночном разряде состоялись два полуфинальных поединка.

В первом полуфинале встретились украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс. Сильнее оказалась опытная американка, счет в матче 6:3, 6:1 в пользу Уильямс.

Во втором полуфинале канадская теннисистка Бьянка Андрееску оказалась сильнее швейцарки Белинды Бенчич. Поединок также продлился два сета и завершился со счетом 7:6, 7:5 в пользу канадки, первый сет Андрееску выиграла на тай-брейке со счетом 7:3.

Андрееску и Уильямс в августе встречались в финале «Мастерса» в Торонто. Тогда американка не смогла доиграть матч из-за проблем со спиной и снялась после первого сета, чемпионкой «Мастерса» стала Андрееску.

Матч Серены Уильямс и Бьянки Андрееску пройдет завтра, 7 сентября, ориентировочно начало назначено на 23:00 по московскому времени.