Британский автогонщик Льюис Хэмилтон рассказал, хотел бы он в своей карьере выступать за итальянскую команду «Феррари».

Слова Хэмилтона цитирует портал Sky Sports. Пилот заявил, что переход в «Феррари» не так важен и не является для него искушением. «Если ты являешься частью семьи «Мерседеса», то это происходит на всю жизнь – при условии, что ты останешься в команде», — отметил британец, добавив, что ему важна преданность.

Хэмилтон заявил, что вариант с карьерой в «Феррари» может быть рассмотрен, если он захочет что-то поменять в своей жизни, а пока за итальянскую команду выступают два отличных гонщика. «Уверен, в «Феррари» очень довольны своей новой молодой звездой и я с нетерпением жду возможности увидеть его прогресс», — добавил Хэмилтон.

Напомним, в составе «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступает с 2013 года.