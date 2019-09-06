Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани мог перейти в петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно, однако переход не состоялся по причине отказа «Юве».

Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato. «Зенит» и «Ювентус» продолжительное время вели переговоры и договорились о трансфере Ругани на прошлой неделе. После этого тяжелую травму получил защитник «Старой Синьоры» Джорджо Кьеллини и выбыл на долгое время, что заставило итальянский клуб остановить переговоры.

Заменой Кьеллини мог стать немецкий защитник «Баварии» Джером Боатенг, однако от его кандидатуры отказался главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри. После этого решения «Ювентус» отказал «Зениту» в трансфере.

Даниэле Ругани сейчас 25 лет, он выступает за «Ювентус» с 2015 года, в юношеском возрасте он провел один сезон в молодежной команде клуба.