В Исправительной колонии №4 Белгородской области прошло выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской по ходатайству об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу. Информацию сообщил Интерфакс.

Ранее стало известно, что ФСИН России дал положительную характеристику Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, поскольку они активно себя проявили, отметились пропагандой физической культуры и здорового образа жизни, а число заключенных в колонии, занимающихся спортом, увеличилось.

В ИК-4 Белгородской области Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще один фигурант дела Кирилл Кокорин отбывали срок за две потасовки в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.