В случае удовлетворения ходатайства об УДО футболисты Павел Мамаев И Александр Кокорин смогут покинуть исправительную колонию в белгородской Алексеевке уже 17 сентября. Об этом рассказал «Р-Спорту» адвокат Юрий Падалко.

Отметим, что адвокаты футболистов на заседание не приедут, как и защитники потерпевших.

Шансы на условно-досрочное особождение спортсменов достаточно высоки, поскольку их поддержала и ФСИН, и сама колония. В заключении Кокорин и Мамаев мотивировали многих осужденных начать заниматься спортом. 10 августа в составе команды исправительной колонии «Золотой лев» футболисты приняли участие в игре против местного клуба «Салют».

Напомним, Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были осуждены за нападение на Дениса Пака, Сергей Гайсина и Виталия Соловчука в октябре 2018 года.