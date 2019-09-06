Российские баскетболисты сегодня, 6 сентября, сыграют со сборной Польши в рамках второго группового этапа чемпионата мира в Китае. Матч пройдет на стадионе «Фошань Интернэшнл Спортс Арена» в городе Фошань.

Начало матча запланировано на 11:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Первый групповой этап россияне прошли в городе Ухань. Стартовала команда Сергея Базаревича с победы над сборной Нигерии, а затем оказалась сильнее Южной Кореи. В заключительном матче российские баскетболисты уступили Аргентине, однако это не помешало им пройти во второй групповой этап.

Соперники России из Польши одержали три победы на первом групповом этапе.

В рамках второго группового этапа россияне будут бороться со сборными Польши, Венесуэлы и Аргентины.