Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» оказался сильнее испанской «Уникахи» в первом подготовительном матче предсезонной подготовки. Матч прошел в рамках турнира Costa del Sol на сборах в Малаге.

Подопечные Жоана Плазы обыграли соперников из Испании со счетом 76:69. По 12 очков в составе петербургской команды набрали центровой Густаво Айон и тяжелый форвард Уилл Томас. 11 очков набрали Остин Холлинз и Антон Пушков, 10 очков — Владислав Трушкин.

На счету Томаса и Пушкова также по 6 подборов.

Также в предсезонном турнире Costa del Sol сыграет мадридский «Реал», с которым «Зениту» также придется провести товарищеский матч.

Ранее петербургский «Зенит» не выигрывал данные соревнования. Трижды кубок Costa del Sol выигрывал мадридский «Реал», дважды — домашняя команда «Уникаха» из Малаги. Однократными обладателями кубка являются испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче». Выигрывал кубок и российский клуб — однажды удача улыбнулась подмосковсным «Химкам».