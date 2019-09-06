На автодроме «Монца» сегодня, 6 сентября, стартует 14-й этап серии Гран-при чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» — Гран-при Италии.

Начало первой свободной практики назначено на 12:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию тренировочных заездов можно будет увидеть здесь:

Сегодня, 6 сентября, на 16:00 запланирована еще одна тренировка. Завтра, 7 сентября, состоится третья свободная практика, а затем пройдет квалификация перед итоговой гонкой.

Сейчас в зачете пилотов лидерство захватил британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», у него 268 очков. 203 очка у его финского партнера по команде Валттери Боттаса. В тройку лучших пилотов сезона входит голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», у него 181 очко.

Российский пилот Даниил Квят семь из тринадцати гонок завершил в очковой зоне, сейчас у него 33 балла в таблице и промежуточное 8-е место.