Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко прокомментировал решение суда об освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по УДО.

Слова Максименко приводит портал «Интерфакс». Замглавы ФСИН отметил, что благодаря Кокорину и Мамаеву по всей России в СИЗО начали строиться спортивные площадки, турники и закупается различный инвентарь. Также Максименко отметил, что в коллективе Мамаева и Кокорина стало меньше мелких нарушений, а дисциплина повысилась.

«Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать» — заключил Максименко.

Напомним, сегодня, 6 сентября, в ИК-4 Белгородской области состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской по ходатайству об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще одного фигуранта дела Кирилла Кокорина.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу.