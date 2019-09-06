Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев условно-досрочно освобождены из исправительной колонии в Белгородской области. Nevasport предлагает вспомнить, как продвигалось дело о хулиганстве двух именитых футболистов.

Как только начали появляться первые сообщения о драках, никто не верил, что все окажется так серьезно. В итоге российская система правосудия запустила свой маховик на полную мощность. Сначала Кокорина пообещали объявить в розыск, если он не явится в отдел для дачи показаний. Потом спортсмены по полной отмотали срок в СИЗО: несмотря на 18 следователей, они полгода провели в «Бутырке», поначалу возмущаясь и сопротивляясь, а после — даже не желая говорить «последнее слово».

Со слушаниями управились за месяц. Приговором были недовольны практически все — кроме разве что пострадавших. Многие называли то, что происходит с футболистами, показательной поркой. Смирившись, наконец, со своей участью, Кокорин и Мамаев после этапирования в колонию решили жить в тех условиях, в каких предложено. Павел пришел к церкви и даже говорил, что в тюрьме порядочных людей больше, чем на воле.

10 августа состоялся футбольный матч заключенных колонии против белгородской команды «Салют», выступающей в ПФЛ. После этого заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что благодаря сидящим футболистам заключенные бросил и курить, а в колониях стали появляться спортплощадки. Что ж, во всем нужно искать позитивные моменты, но искренне надеемся, что Кокорин и Мамаев больше таким образом помогать ведомству не будут, а Александр наконец-то съест бургер, сходит в кино и на правах свободного агента заключит с «Зенитом» новый контракт.