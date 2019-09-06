Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.

Об этом журналист написал в своем телеграм-канале. «В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна», — сообщил Конов.

Напомним, предыдущий контракт Александра Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня 2019 года. После этого нападающий получил статус свободного агента. О желании продолжить работу с Кокориным неоднократно заявлял Сергей Семак.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу. Также на свободу выйдет брат Александра Кокорина Кирилл.