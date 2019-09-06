В Российском футбольном союзе прокомментировали ситуацию с контрактом футболиста «Краснодара» Павла Мамаева.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов сообщил, что с проведением заседания по расторжению контракта Павла Мамаева с «Краснодаром» определятся уже после того, как футболиста отпустят по УДО.

Сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу.

По словам Березова, заседание о расторжении контракта состоится не ранее, чем через 1-2 недели после выхода Мамаева на свободу, поскольку организации необходимо уведомить стороны и собрать состав арбитров. » У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем», — заключил Березов.