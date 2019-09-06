Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на освобождение по УДО бывшего нападающего клуба Александра Кокорина.

Слова Медведева цитирует портал РИА Новости. Медведев сообщил, что освобождение Кокорина — это хорошая новость для клуба. «Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — заявил он.

По информации спортивного журналиста Василия Конова, совсем скоро Александру Кокорину будет предложен новый контракт с «Зенитом». Его предыдущее соглашение с клубом истекло в июне 2019 года, сейчас Александр Кокорин является свободным агентом.

Напомним, сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу. Также был освобожден по УДО брат Александра Кокорина Кирилл Кокорин.