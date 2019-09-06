Долгожданная вечеринка по поводу годовщины дружбы завершена — футболисты «Зенита» и «Краснодара» с чистой совестью выходят на свободу по УДО. Что дальше? Кокорин и Мамаев наверняка захотят поскорее начать тренироваться и играть в составе футбольных клубов. Но каких?

Ситуации у спортсменов разные. Кокорин сейчас без контракта, но учитывая его добрые отношения с «Зенитом», это вопрос одного дня. Как только новое соглашение будет оформлено официально, «Зенит» сможет заявить футболиста в РПЛ в качестве свободного агента. Сроки для этого ограничены — внести Кокорина в заявку по правилам лиги нужно до 3 октября. То есть, спустя месяц после закрытия трансферного окна в России. Ясно, что Кокорин не сможет играть в Лиге чемпионов — он вне заявки. Кроме того, до конца срока футболист будет невыездным, поскольку у него продолжает действовать условное заключение.

Впрочем, вряд ли Кокорина стоит ждать на поле быстро. Как минимум, ему необходим тщательный медицинский осмотр, после чего предстоит долгий набор формы. Не исключено, что нападающий будет получать игровую практику в «Зените-2» Радимова.

Судьба Мамаева сложнее. У него продолжает действовать контракт с «Краснодаром». Однако клуб Сергея Галицкого, в отличие от «Зенита», не хочет прощать футболиста, поскольку тот подал очень плохой пример воспитанникам местной Академии. «Краснодар» еще в октябре прошлого года обращался в палату по разрешению споров РФС с просьбой зафиксировать нарушения в контракте, чтобы расторгнуть соглашение и обязать Мамаева выплачивать компенсацию клубу. Тогда заседание не состоялось по причине невозможности присутствия на нем Павла.

С тех пор прошло много времени и многое изменилось. Футболисты получили странные сроки и продемонстрировали, что исправились. А в «Краснодаре» случилась сложная ситуация в центре поля — уход Каборе, Перейры, травмы Газинского и Кабеллы. В этой связи, вероятно, что «Краснодар» сменит гнев на милость — Мамаева простит. Если же этого не произойдет, Мамаев вряд ли сыграет в футбол в этом году, поскольку не успеет заключить контракт с новым клубом до конца сентября.

Впрочем, претендентов на Мамаева будет много — игрок такой формации сейчас нужен даже «Зениту».