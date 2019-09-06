Сборная России по баскетболу начала матч с командой Польши в рамках второго группового этапа чемпионата мира среди мужских команд. Турнир проходит в Китае, соперники представляют свежеобразованную группу I.

Напомним, команда Сергея Базаревича обеспечила себе выход во второй групповой этап после того, как одержала две победы подряд — над командами Нигерии и Южной Кореи. В третьей игре россияне встречались со сборной Аргентины и потерпели поражение. После Польши подопечные Базаревича встретится с Венесуэлой.

Польша подошла к сегодняшнему матчу с тремя победами в активе — над Венесуэлой, Китаем и Кот-д’Ивуаром. После России полякам предстоит встретиться с аргентинцами.