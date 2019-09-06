Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, бегунья из ЮАР Кастер Семеня стала футболисткой команды JVW из города Бельфордвью, провинция Гаутенг.

Об этом сообщается на официальном сайте женской футбольной команды. На портале также сообщается, что в юности Семеня выступала за женскую футбольную команду на любительском уровне и регулярно посещала тренировки, поэтому ее приход в профессиональный женский футбол неудивителен. Сейчас спортсменке 28 лет.

Проблемы Семени в легкой атлетике начались, когда IAAF принял новые правила допуска спортсменок на дистанциях бега от 400 м с повышенным уровнем тестостерона. Согласно правилам федерации, таким девушкам необходимо было снижать уровень гормона до разрешенной отметки с помощью гормональных препаратов. Апелляция Семени в CAS была отклонена, затем это решение было оспорено в Федеральном суде Швейцарии, однако в июле отменил решение о приостановке действия новых правил для бегуньи из ЮАР.

Из-за повышенного уровня содержания тестостерона Семеня, в частности, не сможет выступить на ближайшем чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.