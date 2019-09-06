Разговоры о необходимости воспитания собственной молодежи не первый год ведутся в РПЛ. С переходом на новую систему лимита на легионеров проблема становится все актуальнее.

В это трансферное окно «Зенит» уже начал делать первые шаги в сторону «обрусения» команды: вернул голкипера Александра Васютина из Норвегии, за 50 тысяч забрал у «Рубина» Алексея Сутормина и даже заключил контракт с Данилом Круговым. Однако пока и с собственными воспитанниками напряженка, и с легионерами перебор.

Санкт-Петербург, 3 футболиста

Строго говоря, футболистов из города на Неве в петербургской команде два — вышеупомянутый Васютин и 20-летний полузащитник Леон Мусаев, которому периодически дают выходить на поле. Третий представитель Петербурга «притянут за уши»: Михаил Кержаков родился в областном Кингисеппе.

Москва, 4 футболиста

Большинство футболистов в российском сегменте «Зенита» однозначно за москвичами. Из столицы «понаехали» основной голкипер Андрей Лунев, новички клуба Вячеслав Караваев и Алексей Сутормин и легендарный уже Артем Дзюба.

Аргентина, 3 футболиста

Сильна в «Зените» и аргентинская диаспора. Из Буэнос-Айреса прибыли Маммана и Дриусси, из городка Сан-Мигель-де-Тукуман — Краневиттер. Если бы не отчаливший Паредес, аргентинцы бы могли посоревноваться с москвичами.

Бразилия, 2 футболиста

Сразу два новичка из Бразилии в это трансферное окно усилили состав «Зенита», которому предстоит выступление в Лиге чемпионов: это Дуглас Сантос и Малком. Как они переживут эту зиму — интересно даже бразильскому тренеру «Зенита» Вильяму Оливейре.

Урал, 2 игрока

Единственный нестоличный регион России в «Зените», представленный парой футболистов — это Урал. В Каменске-Уральском родился Игорь Смольников, а в Нижнем Тагиле — Олег Шатов. Постоянному месту в основе первого угрожает трансфер Караваева, второй не может избавиться от постоянных травм.

Остальные страны представлены одним игроком. Из Латинской Америки прилетели Йордан Осорио (Венесуэла) и Вильмар Барриос (Колумбия). Восточную Европу в «Зените» презентуют Бранислав Иванович (Сербия), Роберт Мак (Словакия) и Ярослав Ракицкий (Украина).

Российские футболисты прибыли из самых разных уголков страны. В Барнауле родился Александр Ерохин. В Набережных Челнах — Далер Кузяев, переехавший, правда в Оренбург, а после в Санкт-Петербург, в связи с чем его можно назвать воспитанником петербургской школы футбола. Магомед Оздоев родом из Грозного, но все детство провел в Ингушетии. Из Тамбова забивать гол «Спартаку» отправился Юрий Жирков.

Однако самым экзотическим футболистом в «Зените» по праву можно назвать иранца Сердара Азмуна. Аргентино-московско-иранская связка из Дриусси-Дрюбы-Азмуна постоянно выручает «Зенит» и должна помочь и в ЛЧ, первый групповой матч в рамках которой с «Лионом» состоится уже 17 сентября в 20:00 мск.