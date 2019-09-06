Танцевальные пары вступят в борьбу за медали третьего этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Риге. Сегодня, 6 сентября, спортсмены покажут ритмический танец.

Начало показов программ стартует в 13:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Среди представителей России в списке участников выступят два танцевальных дуэта — Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Всего на соревнования заявлены в 19 танцевальных пар.

Известно, что по результатам жеребьевки Худайбердиева и Филатов попали в первую разминку. Они выступят на этапе вторыми. Тютюнина и Шустицкий закроют третью группу участников, они выйдут на лед четырнадцатыми по счету из 19 пар, участвующих на этом этапе Гран-при.

Вечером, в 16:35, стартует показ произвольных программ у девушек.