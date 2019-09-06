Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение об условно-досрочном освобождении своего бывшего подопечного, нападающего Александра Кокорина.

В своем «Инстаграме» в разделе «сторис» Семак выложил фотографию Александра Кокорина и Дарьи Валитовой, гражданской супруги футболиста. Кокорин и Валитова встречаются с 2014 года, а с 2017 вместе воспитывают общего сына Майкла.

Напомним, сегодня состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда Белгородской области, в ходе которого было удовлетворено прошение об УДО заключенных Александра Кокорина, Павла Мамаева и Кирилла Кокорина. На свободу Кокорины и Мамаев смогут выйти 17 сентября.

После этого генеральный директор «Зенита» сообщил, что в ближайшее время встретится с бывшим футболистом «Зенита»: речь может идти о новом контракте.