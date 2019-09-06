Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как изменились его отношения с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным после интервью о политике и жизни в России.

В интервью ютуб-каналу «Спорт-Экспресса» Панарин заявил, что сейчас они особо не поддерживают связь с Овечкиным. «Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю — будем ли», — сказал хоккеист, отметив, что после своего интервью Александру Головину видел высказывания Овечкина.

По мнению Панарина, высказывания его коллеги весьма нейтральны, также нападающий «Рейнджерс» отметил, что каждый может видеть ситуацию по-своему. «После того интервью мы с ним не связывались», — заключил Панарин.

Напомним, Артемий Панарин летом 2019 года достаточно резко высказался в прессе о текущей ситуации в России, поскольку по его мнению, в провинции с 90-ых годов ничего не поменялось. Александр Овечкин долгое время открыто поддерживает действующую власть.