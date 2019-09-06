Румынский футбольный тренер, бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал освобождение по УДО Александра Кокорина. Под руководством Луческу Кокорин тренировался с 2016 по 2017 год.

Слова Луческу приводит портал Sport24. По мнению тренера, Кокорин сможет вернуться на топ-уровень. «Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант», — отметил Луческу, добавив, что Кокорин захочет отомстить обстоятельствам за то, что ему пришлось пережить. Также тренер сказал, что освобожденный футболист захочет показать людям, что он не хулиган, а талантливый игрок.

«Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!», — заключил Луческу.

Напомним, сегодня, 6 сентября, cуд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу.