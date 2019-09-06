Член совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил, что рано делать выводы о проведении финала Лиги чемпионов УЕФА на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Слова Сорокина приводит агентство ТАСС.

Сорокин сообщил, что информация, которая была запущена в СМИ, не является правдой. «Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдет в Любляне 24 сентября», — заявил член совета ФИФА, добавив, что к текущей минуте все сообщения о финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами.

Отметим, в августе в интернете появилась информация о том, что финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге. Также согласно слухам, финал ЛЧ 2022 года будет принимать «Альянц-Арена» в Мюнхене, а финал 2023-го года — лондонский стадион «Уэмбли».