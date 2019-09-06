Контрольные прокаты фигуристов сборной России, где они покажут короткие и произвольные программы на сезон, состоятся в эти выходные в «Лужниках». Не пропустить премьеры поможет расписание от Nevasport.

Контрольные прокаты проводятся ежегодно перед стартом соревновательного сезона. Основная цель — определить, какие элементы программ требуют доработки перед тем, как фигурист выйдет на международные старты.

В прошлом году показ короткой программы на контрольных прокатах был закрытым для зрителей и журналистов и проходил на базе в Новогорске. Произвольную программу спортсмены показывали в «Мегаспорте», куда продавались билеты для зрителей.

Свои программы в этот уикенд покажут Алина Загитова, Евгения Медведева, вышедшие на взрослый уровень юниорки — Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Выступят также Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Станислава Константинова. Лучшие пары и танцоры, а также, конечно, одиночники попытаются понравиться зрителям, судьям и журналистам. Транслировать прокаты будет Первый канал.

Через две недели после прокатов начнутся турниры категории «Б». Отметим, что многие спортсмены все равно будут кататься без официальных костюмов, а некоторые лишь обозначат прыжки, поскольку цельный образ пока не готов.