В борьбу за медали третьего этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в Риге, начался показ ритм-танца.

Прямую трансляцию можно прокатов посмотреть здесь.

Среди российских участников соревнований по танцам на льду представлено две пары. Свои ритм-танцы сегодня покажут Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, а также Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

По результатам жеребьевки Худайбердиева и Филатов попали в первую разминку, им предстоит выступать под вторым стартовым номером. Тютюнина и Шустицкий закроют третью группу участников, они выйдут на лед четырнадцатыми.

Ранее на третьем этапе юниорского Гран-при в Риге показали свои короткие программы девушки и юноши. Ученицы Тутберидзе Майя Хромых и Дарья Усачева занимают первое и второе места после выступления в короткой программе. Среди юношей россиянин Андрей Мозалев выиграл короткую программу, Даниил Самсонов пока идет на 4-м месте.