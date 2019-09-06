Футбольный клуб «Зенит», контракт с которым у Александра Кокорина истек 30 июня, сделал заявление об условно-досрочном освобождении игрока.

«Решение суда вступает в законную силу только через 10 дней. После этого руководство клуба встретится с Александром, поговорим о его планах. В данный момент Кокорин является свободным агентом», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В пятницу, 6 сентября, cуд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в ближайшее время встретится с бывшим футболистом «Зенита»: речь может идти о новом контракте.

В ИК-4 Белгородской области Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также еще один фигурант дела Кирилл Кокорин отбывали срок за две потасовки в центре Москвы, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП НАМИ Сергей Гайсин.