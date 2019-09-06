На петербургских стадионах во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года будут продавать не только пиво, но и вино.

«Такая практика существует — принятие таких временных законов, которые действуют на протяжении короткого периода. Кстати, это касается не только пива, но еще и вина», — рассказал «Р-Спорту» глава Минспорта Павел Колобков, отвечая на вопрос о внесении поправок в законодательство.

Ранее российский экс-футболист, бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением по поводу возможного возвращения продажи пива на матчах РПЛ. «Болельщики перед матчем идут в паб, где выпивают не одну пинту. Футбол и пиво всегда рядом. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт», — заявил Аршавин, добавив, что если болельщику нужен допинг, то пусть пьет пиво и заряжает команду эмоциями.