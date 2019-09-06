В Китае завершился первый матч второго группового этапа, в котором сборная Польши встречалась с Россией. Россияне уступили со счетом — 79:74.

Команда Сергея Базаревича большую часть матча вела в счете, по ходу второй четверти россияне выигрывали с разницей в десять очков. На последних секундах первой половины баскетболист Матеуш Понитка с сиреной забил трехоочковый бросок, после чего поляки подобрались к России на шесть очков.

В третьей четверти польский рывок позволил им достать россиян, однако уже по ходу третьей десятиминутке команда Сергея Базаревича снова вышла вперед. Очередной рывок Польши случился в четвертой четверти — благодаря трехоочковым броскам уже Польша вырвалась вперед на шесть очков. Наши снова достали, однако за две минуты до конца Польша все равно вела «+4». Это преимущество полякам удалось удержать.

Следующий матч сборная России проведет против команды Венесуэлы. Польша сыграет с Аргентиной. В случае победы Аргентины над Венесуэлой сборная России потеряет шансы на попадание в плей-офф