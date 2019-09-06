Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что только 1% его доходов составляют деньги от IBU. С учетом того, что за прошлый сезон он заработал 460,9 тысяч евро призовых, общий доход спортсмена должен превысить 46 млн евро.

При этом в интервью МатчТВ Бё рассказал, что 50% он уплатил в качестве налогов.

«Мне нравится платить налоги. Норвегии повезло. У нас лучшие госпитали. Они делают много хороших вещей для детей и пенсионеров. Это хорошо работает. Если бы налоги в Норвегии были не такие большие, то было бы не так хорошо», — рассказал он.

В прошлом сезоне олимпийский чемпион Бё досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира. Во время подготовки к новому сезону норвежец изменил свою винтовку. Изменения коснулись прицела — Бё поднял его на два сантиметра, чтобы винтовка удобнее прилегала к телу позволяла ему чувствовать себя расслабленнее.