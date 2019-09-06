В Петербурге на территории комплекса «Экспофорум» проходит общественная акция «Выбираю спорт». Организатором мероприятия является Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Подобная акция проходит уже не первый раз: «Выбираю спорт» проводится в Петербурге уже 14 лет подряд.

В рамках мероприятия жители города узнают информацию о реализации городских программ в сфере физической культуры, спорта и здорового образа жизни, знакомятся на специальных стендах с работой спортивных школ и клубов, а также могут испытать себя в различных видах спорта и осуществить запись в учреждения физкультурно-спортивной направленности.

В этом году в акции принимает участие волейбольный клуб «Зенит»: на специальном стенде можно поотвечать на вопросы викторины, а также проверить свои силы на волейбольном тренажере. Волейболистки молодежного состава «Ленинградка» сегодня, 6 сентября, проводят мастер-классы для участников акции.

В прошлом году, по данным организаторов, акцию посетило более 57 тысяч человек.