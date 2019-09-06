Самые настоящие спортивные выходные петербуржцы смогут провести в «Экспофоруме»: помимо общественной акции «Выбираю спорт» там состоятся мировые соревнования по танцам на колясках. Любители велосипедного спорта могут обратить внимание на веломарафон, который пройдет в Ленобласти.

Все спортивные события города — в подборке Nevasport.

«Зенит» — «Сочи», товарищеский матч

Где: стадион «Смена», ул. Верности, 21.

Когда: 8 сентября, начало в 14:00

Пока клубный футбол ушел на перерыв, а футболисты разъехались по сборным, петербургский «Зенит» решил провести товарищеский матч против футбольного клуба «Сочи». В это трансферное окно состав «Сочи» пополнили восемь футболистов «Зенита», так что атмосфера на игре точно будет товарищеской. В составе команд будут отсутствовать футболисты, которых вызвали в национальные команды. Матч пройдет на стадионе «Смена» на территории академии клуба.

Общественная акция «Выбираю спорт»

Где: КВЦ «Экспофорум», Павильон F. Петербургское шоссе 64/1

Когда: 6-7 сентября

Уже в 14-й раз в Петербурге проходит акция «Выбираю спорт», на которой жителям города рассказывают обо всех городских программах в сфере физкультуры, спорта и здорового образа жизни. На специальных стендах будет размещена информация о работе спортивных школ и клубов. Кроме того, можно будет испытать себя в различных видах спорта и записаться в учреждения физкультурно-спортивной направленности. Участие в двухдневной акции примут волейбольный клуб «Зенит» и женский волейбольный клуб «Ленинградка». Подробнее об общественной акции можно прочитать на ее официальном сайте. Вход свободный.

Кубок мира — Кубок континента по танцам на колясках лиц с поражением ОДА 2019

Где: КВЦ «Экспофорум», Павильон G. Петербургское шоссе, 64/1

Когда: 6-8 сентября

В этот уикенд Петербург станет мировой столицей танцев на колясках. Соревнования вновь объединят сильнейших спортсменов со всех уголков планеты. Церемония открытия состоится в пятницу, а в выходные можно будет увидеть уже сами соревнования. В воскресенье по окончании соревнований начнется гала-концерт «Шоу чемпионов», на котором выступят лучшие спортсмены турниров. Вход на мероприятие для зрителей свободный.

Лемболовский веломарафон — Горные вершины, VII этап Кубка веломарафонов Ленинградской области

Где: Старт вблизи ж/д «Лемболово» Сосновского направления, Ленинградская область

Когда: 8 сентября

В это воскресенье в Ленобласти в 13-й раз пройдет один из старейших веломарафонов региона. Седьмой этап Кубка веломарафонов Ленобласти пройдет в Лемболово. Старт будет дан на поляне в 400 метрах от железнодорожной станции. Предварительная регистрация закрылась в четверг, 5 сентября, однако можно будет зарегистрироваться накануне старта при наличии свободных номеров. Дистанция полного марафона — 60 километров, полумарафона — 30 км. В рамках мероприятия состоятся и детские заезды. Старт будет дан в 12 часов по московскому времени.