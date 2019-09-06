Сборная России по баскетболу в ключевом матче чемпионата мира уступила Польше и, скорее всего, не сыграет в плей-офф. Для того, чтобы это все-таки случилось, россиянам нужно болеть за Венесуэлу в матче с Аргентиной, после чего обыгрывать уже самих венесуэльцев, причем с хорошей разницей.

А ведь до всего этого можно было не доводить. Команда Сергея Базаревича по-хозяйски начала игру с поляками, оформив ближе к середине матча комфортную разницу в десять очков. Россияне не давали полякам развернуться в нападении, а сами пружиной выпрыгивали в хорошие атаки.

В действиях подопечных Базаревича царил атакующий баланс — хотите, мы вам из-под кольца забьем, а хотите — плюнем «трешку» из угла. Поляков не спасал даже их лидер — новичок «Зенита» Матеуш Понитка, единственный у кого получалось в польской сборной в первой половине. Понитка, травмированный ближе к концу матча, и стал мостиком спасения для своей команды. При «-9» он по-лидерски взял мяч на исходе первой половины игры и через руку своего нового одноклубника Андрея Зубкова заткнул сирену тремя очками.

Шесть — это уже не девять. С таким счетом уходить в раздевалку куда веселее. Другим же, напротив, досаднее. Разница в отношении к ситуации со стороны обеих сборных и предопределила вторую половину. Польша здорово начала как третью, так и четвертую четверть, заставляя россиян заниматься героическим спасением отечества. Дважды у наших получалось, но в третий раз уже нет.

Увы, здесь и обозначилась главная проблема этой команды Базаревича. Отсутствие игрока со стабильными атакующими навыками, который индивидуально мог бы прошить любую защиту. Большое количество баскетболистов чуть выше среднего заставило россиян до конца пытаться играть в командный баскетбол. Даже в те моменты, когда поляки разобрались с российским нападением и требовалась эффективная индивидуальная игра. Изредка игру на себя получалось брать у Курбанова, Воронцевича, Зубкова и Кулагина. Но в клубах у них другие роли, а потому поставить лидерство на поток для них было задачей невыполнимой.

А тут еще поляки, получившие после трех побед на чемпионате мира новые заряды уверенности. В игре с Россией Польша явила уникальный процент исполнения штрафных, попав 27 раз из 28 попыток. Нашей такого не удалось показать даже близко. Но и этот факт не столь важен: даже текущий состав сборной России в целом крепче польского — команда Базаревича проиграла эту игра сама себе.

Россия, вероятно, не сыграет в решающих матчах, но задача минимум (попасть в олимпийскую квалификацию) была выполнена еще на первом групповом этапе.