Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин рассказал о том, насколько серьезно поменялось отношение к сборной России после домашнего чемпионата мира.

В интервью порталу Sport24 Ерохин рассказал, что три года назад у сборной России было много неофициальных матчей, по который судить сборную нельзя. «Показатель — результаты в групповых отборах, на крупных турнирах. До чемпионата мира на сборную тоже оказывалось серьезное давление», — заявил Ерохин.

По мнению полузащитника, после удачного выступления на чемпионате мира 2018 года команду воспринимают по-другому. «Сейчас все ждут от сборной России победы, а не того, что она ошибется, оступится. Больше веры в команду, в футболистов», — отметил Ерохин.

Напомним, сегодня, 6 сентября, Россия сыграет с Шотландией в рамках отбора на Евро-2020. Начало встречи в 21:45 по московскому времени.