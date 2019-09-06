Хоккеисты петербургского СКА на выезде сыграют с уральским «Автомобилистом». Бесплатная прямая трансляция доступна на сайте клуба северной столицы. Матч начнется в пятницу, 6 сентября в 17:00 мск.

На данный момент в активе команды Алексея Кудашова две победы. В первом матче СКА уверенно обыграл «Металлург» в Магнитогорске, игра завершилась со счётом 3:1. Во втором поединке армейцы встречались с челябинским «Трактором» и выиграли в овертайме — 4:3.

«Автомобилист» также начал сезон с двух побед подряд. В межсезонье состав команды пополнился форвардом СКА Павлом Дацюком, который, однако, не поможет екатерибуржцам в матче против бывшей команды. В данный момент Дацюк восстанавливается после плановой операции, и тренерский штаб клуба не хочет форсировать его подготовку.