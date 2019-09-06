Российский полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин рассказал, боится ли он конкуренции со стороны бразильского новичка Малкома.

В интервью порталу Sport24 Ерохин заявил, что если приезжает футболист из «Барсы», он априори имеет высокий уровень. «Малком уверен в себе, обладает хорошей техникой. Это идет на пользу в плане конкуренции», — отметил Ерохин, добавив, что на него лично это не давит.

Футболист рассказал, что после перехода в «Зенит» он слышал мнения о том, что не сможет заиграть в клубе из-за высокой конкуренции. «Я никогда ее не боялся. Всегда знал: буду делать все от меня зависящее, а дальше — дело тренера. В себе точно не сомневаюсь», — заключил игрок.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года.