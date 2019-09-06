Бывший игрок «Зенита», итальянский полузащитник Клаудио Маркизио прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении нападающего Александра Кокорина.

Слова Маркизио приводит портал Чемпионат.com. «Очень счастлив, что Кокорин свободен. Всегда говорил, что он очень талантливый игрок, даже итальянским журналистам», — сказал Маркизио, который общался с Кокориным на протяжении месяца, пока они вместе играли за «Зенит».

«Если он сможет вернуться в футбол и помочь «Зениту», я буду очень рад», — заключил итальянец.

Напомним, сегодня, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство об УДО, поэтому на свободу Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут выйти уже 17 сентября, спустя 10 дней после вступления приговора в силу. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что новость об УДО Кокорина очень хорошая для клуба, а сам он в скором времени встретится с футболистом.