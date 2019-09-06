Вторая свободная практика в рамках Гран-при Италии «Формулы-1» состоится на автодроме «Монца». Старт заезда — в 16:00 мск. Прямая трансляция тренировки доступна здесь.

По итогам первой практики лучшее время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал Карлос Сайнс из «Макларена», тройку замкнул его партнер по команде Ландо Норрис. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал шестым.

Завтра, 7 сентября, состоится третья свободная практика, а затем пройдет квалификация перед итоговой гонкой.

Сейчас в зачете пилотов лидерство захватил британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», у него 268 очков. 203 очка у его финского партнера по команде Валттери Боттаса. В тройку лучших пилотов сезона входит голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла», у него 181 очко. Квят — на промежуточном 8 месте.