Стало известно, какие матчи предстоит сыграть петербургскому волейбольному «Зениту» на старте сезона. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

С 17 по 22 сентября «Зенит» примет участие в первом предварительном этапе розыгрыша Кубка России и сыграет пять матчей. 17-го сентября «Зенит» сыграет с «Искрой» из Одинцово, затем проведет матч против московского «Динамо», команд АСК, МГТУ и «Динамо-2».

Матчи первого предварительного этапа пройдут в Москве во дворце спорта «Динамо».

С 8 по 13 октября «Зенит» примет участие во втором предварительном этапе Кубка России. Порядок соперников такой же — «Искра», «Динамо», АСК МГТУ и «Динамо-2». Все игры команда проведет на домашней площадке в Академии волейбола Платонова.

В следующий раунд пройдут две лучшие команды из пятерки.