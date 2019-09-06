Футболисты сборной России на тренировке перед матчем с Шотландией. Фото: РФС

Футболисты сборной России на тренировке перед матчем с Шотландией. Фото: РФС

Сборная России по футболу в пятницу сыграет с Шотландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 года. Матч начнется в 21:45 мск. Прямая трансляция доступна здесь.

Встреча на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго будет обслужена греческой бригадой арбитров во главе с Анастасиосом Сирикопулосом.

После четырех туров сборная России располагается на втором месте в своей отборочной группе под буквой I, отставая от Бельгии на три очка. Подопечные Станислава Черчесова обыграли Казахстан, Кипр и Сан-Марино. Сан-Марино россияне обыграли со счетом 9:0, после чего инстаграм вратаря соперников буквально разорвался от пожеланий российских фанатов. Поражение Кипра стало не таким разгромным: 1:0.

9 сентября российская команда проведет игру против Казахстана в Калининграде.